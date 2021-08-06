T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yangın söndürme çalışmaları sırasında vatandaştan Şahan Gökbakar'a: Recep abi

Vatandaşın Şahan Gökbakar'a 'Recep abi' diye seslendiği anlar sosyal medyada gündem oldu

06 Ağustos 2021 18:19

Yangın söndürme çalışmaları sırasında bir vatandaş Marmaris yangınını Instagram'dan sık sık canlı yayınlayan oyuncu ve yönetmen Şahan Gökbakar'a, kendisiyle özdeşleşen 'Recep İvedik' karakteri ile seslendi. Yangın söndürme çalışmalarına katılan vatandaşın Şahan Gökbakar'a 'Recep abi' diye seslendiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Şahan Gökbakar'ın bölgede yangın söndürme çalışmalarına dahil olan gençlerden birini yönlendirmeye çalıştığı anda, gencin kendisine 'Recep abi' diye seslendiği anlar sosyal medyanın en çok paylaşılan videolarından biri oldu.

Gence itfaiye ekiplerinin söylediği doğrultuda hareket etmesi gerektiğini anlatmaya çalışan Gökbakar "İtfaiyenin bir bildiği var ki oraya yapma diyor" dedi. Genç de Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi. 

İşte sosyal medyada videoyla ilgili paylaşımlardan bazıları;

Marmaris yangınında gülümseten detay! Şahan Gökbakar'a 'Recep Abi' dediler!

Marmaris yangınında gülümseten detay! Şahan Gökbakar'a 'Recep Abi' dediler!
şahan gökbakarrecep abiyangın

Diğer Videolar

Tükiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Babacan'dan iktidara 'Kürt sorunu' tepkisi: Siz bu meselenin adını koymazsanız, çözemezsiniz; adı da Kürt meselesidir

Isparta Belediye Başkanı, PSAKD Başkanı Gani Kaplan’ın cemevi açılışında Diyanet’i eleştiren konuşmasını engellemeye çalıştı

Cumartesi Anneleri'nden iktidara: Anayasal haklarımızı kullanamıyoruz

İBB: Yeni taksi modelimizi 9. kez sunuyoruz, İstanbul taksi için el kaldırıyor

Muslera, Alanyaspor mağlubiyeti sonrası rakip takım oyuncularına saldırdı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24