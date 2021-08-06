Yangın söndürme çalışmaları sırasında vatandaştan Şahan Gökbakar'a: Recep abi

06 Ağustos 2021 18:19
Yangın söndürme çalışmaları sırasında bir vatandaş Marmaris yangınını Instagram'dan sık sık canlı yayınlayan oyuncu ve yönetmen Şahan Gökbakar'a, kendisiyle özdeşleşen 'Recep İvedik' karakteri ile seslendi. Yangın söndürme çalışmalarına katılan vatandaşın Şahan Gökbakar'a 'Recep abi' diye seslendiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
Şahan Gökbakar'ın bölgede yangın söndürme çalışmalarına dahil olan gençlerden birini yönlendirmeye çalıştığı anda, gencin kendisine 'Recep abi' diye seslendiği anlar sosyal medyanın en çok paylaşılan videolarından biri oldu.
Gence itfaiye ekiplerinin söylediği doğrultuda hareket etmesi gerektiğini anlatmaya çalışan Gökbakar "İtfaiyenin bir bildiği var ki oraya yapma diyor" dedi. Genç de Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi.
İşte sosyal medyada videoyla ilgili paylaşımlardan bazıları;
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