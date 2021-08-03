Yangın sırasında patlayan kozalağın etkisi görüntülendi: "Allahım Allahım 1 saniyede yandı her yer"

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde devam eden yangında kozalakların yangını nasıl büyüttüğü cep telefonu ile görüntülendi.

Sütçüler ilçesinde Yazılı Kanyon’da dün saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını devam ettiği sırada yanan kozalaklar farklı bölgelere fırlayarak yangını daha da genişletti.

Sütçüler ilçesinde bir vatandaş kozalakların yangını nasıl büyüttüğünü görüntüledi. Görüntülerde vatandaşların panik anları ve yangına müdahaleleri görülüyor. Olayı görüntüleyen vatandaş “Kozalak attı. Her yer bir saniyede yandı. Olaylar bu. Her yer 1 dakikada kül oldu” dedi.

Kaynak: İHA