Yangın bölgesinden yayın yapan TGRT muhabirine tepki: Yapmayın bak, yanıyor arka taraf; doğru haber verin

Türkiye 1 haftadır yangınlarla mücadele ederken, Marmaris'te vatandaşlar doğru haber yapmadıkları iddiasıyla bölgeden yayın yapan TGRT muhabirine tepki gösterdi.

Bölgede çekim yapan ekibe seslenen vatandaşlar, iki gün önce Marmaris'ten yayın yapan TGRT muhabirine "Doğru haber verin" diyerek muhabire seslendi.

Bir vatandaş, TGRT muhabirine, "Yapmayın bak, Allah var. Doğru haber verin. İnsanlar perperişan. Bak yanıyor arka taraf. Helikopter gitti, uçak yok, hiçbir şey yok. Çoluğunuz var çocuğunuz var buraya tatile geliyorsunuz. Gelemeyeceksiniz, oksijen alamayacaksınız" dedi.

Vatandaşın TGRT muhabirine tepki gösterdiği anlar kameralara yansıdı.