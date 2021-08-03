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Yangın bölgesinde itfaiyecilerin ve vatandaşların zorlu mücadelesi

03 Ağustos 2021 08:39

Muğla Marmaris'te 6. gününe giren yangınlarda itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların zorlu mücadelesi kameralara yansıdı.

Kameralara yansıyan bir diğer görüntüde ise söndürme ekiplerine destek veren vatandaşlar adeta tırnakları ile alevlere karşı mücadele verdi. Aniden yön değiştiren alevlere karşı hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yangından kaçmak yerine elleri ile yeri kazıyıp alevlerin üzerine kum atarak söndürmeye çalıştılar. Gökova Körfezi'ne kadar ulaşan yangında ise karayolunu aşan alevler adeta felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

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