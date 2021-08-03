T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yanan evinin bahçesinde uyurken çekilen fotoğrafı ile gündem olan kadınının kızı konuştu: Annem alzheimer hastası, evinin yandığından haberi yok

"Köyde açık ev bulursak orada kalacağız. Annemi almak için geldiler, vermedim"

03 Ağustos 2021 16:03

Antalya Manavgat'taki yangın, 7'nci günde de devam ederken, birçok mahallede evler kullanılamaz hale geldi. Yangında küle dönen evinin önüne attığı yatakta uyurken çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem olan kadının ise 87 yaşındaki alzheimer hastası Fatma Öksüzoğlu olduğu öğrenildi.

Öksüzoğlu'nun, Alzheimer hastası olduğu ve evinin yandığını hatırlamadığı öğrenildi. Fotoğrafın sosyal medyada gündem olmasıyla devlet kurumları yardımcı olup, Fatma Öksüzoğlu'nu bakımevine götürmek istedi ancak kızı Makbule Öksüzoğlu, "Annemi kimseye vermem" diyerek, kabul etmedi.

"Annemi almak için geldiler, vermedim"

Annesinin tek çocuğu olduğunu söyleyen Makbule Öksüzoğlu, "Annemle beraber kalıyorum. İkimiz beraber yaşıyoruz. Yangının olduğu gece uyumadık. Gece 2 gibi duman bastı. Ahırdaki hayvanları saldık. Arabaya binip denize doğru gittik. Çocuklarım eve bakmak için döndüler ama söndüremediler. Evimiz tamamen kül oldu. Eşim 4 ay önce hayatını kaybetti. Annemle beraber kalıyorduk" dedi.

Annesinin Alzheimer ve tansiyon hastası olduğunu belirten Öksüzoğlu, "Evinin yandığından haberi yok. İlk 'Anne evimiz yandı' dedim. 'Ay kocaman ev yandı mı?' dedi sonra unuttu. Şimdi akrabalarımın yanında kalıyorum. Köyde açık ev bulursak orada kalacağız. Annemi almak için geldiler, vermedim. Vermem, o zaten beni görmeden durmaz. Beni 'Anne' diye çağırır. Ben neredeysem o da orada. Bir anneme bakamayacak değilim. Bir o bir ben varım zaten. Benden başkası bakamaz ona" diye konuştu.

Antalya Manavgatyanan evinin bahçesinde uyuyan kadınMakbule ÖksüzoğluFatma Öksüzoğlu

Diğer Videolar

Avustralya'da televizyon stüdyosunda deprem anı

Üreticinin cebinden çıkan elektrik faturası CHP’li vekili isyan ettirdi

Kulağında ve maskesinde kopya düzeneğiyle yakalanan kişinin ehliyet sınavında 6 kez başarısız olduğu ortaya çıktı

ABD’li ve Meksikalı boksörler basın toplantısında birbirine girdi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Eylül 2021

Polisin motosikletiyle gence çarptığı kaza anları kamerada: 80-90 km hızla geliyormuş; gözümü hastanede açtım

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24