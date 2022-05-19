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Yanan doğal gaz borusuna pet şişedeki su ile müdahale etmeye çalıştı

İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederken, İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti

19 Mayıs 2022 15:50

İstanbul Beylikdüzü'nde, altyapı çalışmaları sırasında hasar alan doğal gaz borusu tutuştu. Alevlere bir işçinin, pet şişeye doldurduğu su ile müdahale etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cadde üzerinde yapılan altyapı çalışmalarında, bilinmeyen bir nedenle hasar alan doğal gaz borusu aniden tutuştu. Alevler yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederken, İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yaşanan panik anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alevlerin büyümesi üzerine çevredeki işçiler itfaiye gelene kadar yangına müdahale etmeye çalıştı. Bir işçi kepçeden kum dökerek yangının büyümesini engellemeyi denedi. Bir başka işçi ise pet şişeye doldurduğu su ile alevlere müdahale etti. 

İstanbulBeylikdüzüitfaiyepolis

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