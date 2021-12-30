"Yamalı elbiselerden bugünlere geldik" diyen vatandaş kendisine itiraz edenlere hakaret etti: Nankör köpekler, teröristler

İstanbul Esenler'de ekonomik krizin sorulduğu bir vatandaş AKP'yi savunurken kendisine itiraz edenlere hakaretlerle yanıt verdi. "Yamalı elbiselerden bugünlere geldik" diyen kadın, çevredeki vatandaşların kendisine itiraz etmesi üzerine hakaretlerle tepki göstererek "Hadi yürüyün, yamuklar, nankör köpekler" ifadelerini kullandı.

Kadına tepki gösteren çevredeki vatandaşlar geçinemediğini söylerken kadın ise "Yeter ulan yeter. Ne istiyorsunuz daha. Zıkkım yiyin. Ballı börek yiyorsunuz" dedi.

Kaynak video: Kanal Dünya