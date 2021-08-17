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Yaktığı ateşi söndürmeye gelen itfaiyeye zor anlar yaşattı

Ateşin söndürülmesine izin vermeyince polis çağrıldı

17 Ağustos 2021 10:15

Samsun'da ısınmak için yaktığı ateşin orman yangınına sebep olma ihtimali üzerine kendisini uyaran itfaiye ve polis ekiplerine direnen kişi, görevlilere zor anlar yaşattı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi ateş yakıp yanına yattı. Ateşi gören vatandaşlar orman yangınına sebep olma ihtimali üzerine itfaiyeye haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yanan ateşi söndürmek istedi. Ancak ateşin başında uzanan kişi, itfaiye ekiplerinin ateşi söndürmesine engel oldu. Bunun üzerine itfaiye ekipleri polisten yardım istedi.

Üşüdüğü için ateş yaktığını söyleyen kişi, polisin Türkiye'deki orman yangınlarını hatırlatması üzerine yangınlardan haberi olmadığını ve gidecek yeri olmadığı için sokakta kaldığını ileri sürdü.

Ateşi yakan kişi olay yerinden uzaklaştırılınca itfaiye ekipleri de ateşi söndürdü.

samsunCanik ilçesiYaktığı ateşi söndürtmeyen kişi

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