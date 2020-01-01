Avustralya yangınları yaklaşık bir aydır devam ediyor; ülkeyi kavuran yangınların ‘içeriden’ görüntüsü

01 Ocak 2020 10:25
Victoria eyaletinin kuzeyindeki New South Wales eyaletinde Çarşamba günü itibariyle 112 yerde yangınlar devam ediyor. Son iki günde bölgede 3 kişi hayatını kaybetti. Bir baba ve 29 yaşındaki oğul evlerindeyken, bir başkası ise arabasına binip kaçmaya çalışırken arabanın alev alması sonucu hayatını kaybetti.
Son 3 ölümle birlikte ölü sayısı 13'e yükseldi. 5 kişi de kayıp.
Bazı kasabalarda sinema salonları ve belediyelerdeki konferans salonları, evlerinden tahliye edilenlerin kalması için açıldı.
Avustralya hükümeti Salı günü bir açıklama yaparak ordunun yeni uçak, helikopter ve tekneler göndererek New South Wales ve Victoria eyaletlerindeki acil duruma müdahale edeceğini belirtti.
Sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıktığı Avustralya'da, yağmurlar azaldı. Sert rüzgarlar da yangın söndürme çalışmalarının yürütülmesine engel oluyor. Temmuz ayından bu yana süren yangınlarda toplam 4 milyon hektarlık alan ve 900'den fazla ev zarar gördü.
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