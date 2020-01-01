Avustralya yangınları yaklaşık bir aydır devam ediyor; ülkeyi kavuran yangınların ‘içeriden’ görüntüsü

Avustralya’da haftalardır süren orman yangınları itfaiye ekibinin kamerasına yansıdı. 112 yangının devam ettiği belirtilen New South Wales eyalati itfaiye ekiplerinin çektiği görüntüler, yangının büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Ülkede'de yaklaşık bir aydır devam eden yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükselirken, 200 ev yanıp kül oldu. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 15 olduğu açıklanırken ölü sayısının giderek artmasından endişe ediliyor.

BBC'de yer alan habere göre East Gipssland bölgesinde yıl sonu tatili sebebiyle binlerce turistin akın ettiği turistik Mallacoota kasabasında halk, Salı sabahı sirenlerle uyandı. Gökyüzünün kıpkırmızı olduğu kasabada evlerin ve otellerin bulunduğu bölgeleri alevler kuşatınca, tahliye edilemeyen 4 bin kişi sahile kaçarak kurtulmaya çalıştı.

Yeni yılın ilk gününde, rüzgarın yön değiştirmesi sonucu bir yol ulaşıma açıldı ve mahsur kalanların bir kısmı bu yoldan tahliye edildi. Bir kısmı ise botlarla suya açılarak beklemeye devam ediyor.

Victoria eyaletinin kuzeyindeki New South Wales eyaletinde Çarşamba günü itibariyle 112 yerde yangınlar devam ediyor. Son iki günde bölgede 3 kişi hayatını kaybetti. Bir baba ve 29 yaşındaki oğul evlerindeyken, bir başkası ise arabasına binip kaçmaya çalışırken arabanın alev alması sonucu hayatını kaybetti.

Son 3 ölümle birlikte ölü sayısı 13'e yükseldi. 5 kişi de kayıp.

Bazı kasabalarda sinema salonları ve belediyelerdeki konferans salonları, evlerinden tahliye edilenlerin kalması için açıldı.

Avustralya hükümeti Salı günü bir açıklama yaparak ordunun yeni uçak, helikopter ve tekneler göndererek New South Wales ve Victoria eyaletlerindeki acil duruma müdahale edeceğini belirtti.

Sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıktığı Avustralya'da, yağmurlar azaldı. Sert rüzgarlar da yangın söndürme çalışmalarının yürütülmesine engel oluyor. Temmuz ayından bu yana süren yangınlarda toplam 4 milyon hektarlık alan ve 900'den fazla ev zarar gördü.