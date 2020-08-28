Yaklaşan köpek balığından açılan ateşle kurtuldular

Amerika Birleşik Devletleri sahil güvenlik ekipleri denizde yüzdükleri sırada yaklaşan köpek balığı nedeniyle korkulu anlar yaşadı. Yaklaşık 40 kadar sahil güvenlik, köpek balığına açılan önleme ateşiyle gemilerine döndü.

Gemide bulunanların köpek balığını fark etmesi üzerine anons yapılarak herkesin gemiye dönmesi istendi. Ancak köpek balığı bu sırada gruba yaklaşmaya devam etti. Bunun üzerine köpek balığına gemiden ateş açıldı.

Okyanustu bulunanların tamamı yara almadan gemilerine dönerken, köpek balığının da vurulmadığı açıklandı.

Kaynak: Euronews