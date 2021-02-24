Yahudi Soykırımı'ndan kurtulanlardan İngiltere Başbakanı Johnson'a 'Uygur' çağrısı

Yahudi Soykırımı'nda hayatta kalan iki kadın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a çağrıda bulunarak Çin'in Doğu Türkistan'daki faaliyetlerine karşı sesini yükseltmesini istedi. Johnson'a bir videoda seslenen kadınlar "Ticaret, insanların hayatından daha değerli değildir." dedi.

Birleşik Krallık'ta uzun süredir muhalefet ve bazı iktidar partisi üyeleri, Çin'in Uygur Türklerine karşı insan hakları ihlallerine yönelik hükümete, soykırım yapan ülkelerle ticaret anlaşmaları imzalanmasının önlenmesini öngören tasarıyı kabul etmesi çağrısında bulunuyor.

Kaynak: euronews