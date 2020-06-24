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Yağmur suları ve köylerden geçen derelerin taşıdığı çöpler Torul Baraj Gölü'nü çöplüğe dönüştürdü

24 Haziran 2020 10:24

Gümüşhane’deki Torul Baraj Gölü'nde her bahar ve yaz mevsiminde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte göl yüzeyine çıkan çöp yığınları dikkat çekiyor.

Gümüşhane’nin Vauk Dağı'ndan doğarak il merkezi, Torul ve Kürtün ilçelerini derin vadiler oluşturarak aşan, Giresun’un Doğankent ilçesinden Tirebolu’ya ulaşarak 160 kilometre sonra Karadeniz’e dökülen ve Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından birisi olan Harşit çayı üzerinde enerji üretmek amacıyla yapılan Torul Barajı son yıllarda çevre kirliliğiyle gündeme geliyor.

Harşit çayının doğduğu yerden itibaren geçtiği tüm köy, belde, ilçe ve il merkezinde kenarlarına ve çevreye atılan çöplerin yağmur yağışlarıyla birlikte taşınarak su seviyesi en üst noktaya ulaşan Torul Baraj gölünde birikmesi sonucu baraj gölünün etrafındaki sahil bandı, tarım arazileri, bahçelerin bitişikleri ve koylar çöplerle doluyor.

Yaz aylarında çöplüğe, sonbahar ve kış aylarında da su seviyesinin enerji üretimi nedeniyle en dip seviyeye düşmesi sonucu baraj gölü havzası çölü andırırken, yöre halkı bu duruma tepki gösteriyor.

Çamlıca Mahallesi sakinlerinden gazeteci-yazar Turgay Bostan, baraj yapılacağı zaman havzada sulak alanları olacak diye sevindiklerini fakat umdukları gibi olmadığını belirterek, “Burası çöplük alanına döndü. Biz burada 10-12 yıldır mahalle sakinleri olarak her yaz mevsiminde tonlarca çöp topluyoruz. Ben yaz tatillerimde memleketimi gezmeye geldiğimde buraya çöp toplamaya geliyorum. O kadar çöp birikiyor ki burada bazen kamyonlarca çöp yakıyoruz veya belediyeden istediğimiz kamyonlarla çöp götürüyoruz” dedi.

ETİKETLER

GümüşhaneTorul Baraj GölüTireboluTürkiye’nin en hızlı akan çayıTurgay Bostançöplüğe dönüştüçöp birikmesi

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