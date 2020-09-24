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'Yağmur Aşık, Emre Aşık'ı öldürtmek için plan yaptı ve mezar yeri baktı' iddiası

Ağır cezada yargılanacak

24 Eylül 2020 12:29

Boşanma sürecinde olan Emre-Yağmur Aşık çifti bu kez de Yağmur Aşık'ın, firari sevgilisiyle birlikte kocasını öldürtmek istediği, hatta mezar yeri bile aradığı haberleriyle gündeme geldi. 

Yağmur Aşık'ın bir süredir birlikte olduğu firari sevgilisiyle eşini öldürtmek için planlar yaptığı iddia edildi.

Emre Aşık için mezar yeri bakmış

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, Yağmur Aşık'ın, Emre Aşık'ı öldürtmek istediği yargı belgelerine girdi. Bunun için silah temin eden ve cezaevi firarisi sevgilisi Erdi Sungur ile planlar yapan Yağmur Aşık'ın mezar yeri bile aradığı öğrenildi. Olaya tanık olan ve kendisinden Emre'yi öldürmesi istenen İlyas Y., Emre Aşık'a ulaşınca plan suya düştü. Olayla ilgili iddianame düzenlendi.

Öldürtmek istediğini söyledi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli sıfatıyla bulunan Erdi Sungur ile tanık İlyas Y.'nin aynı cezaevinde kalmaları sebebiyle tanıştıkları, İlyas Y.'nin 2019'da tahliye olduğu, Erdi Sungur'un ise sonrasında cezaevinden firar ettiği belirtildi. Gölormanı Köyü'ndeki buluşmada Yağmur Aşık'ın, Emre Aşık'la aralarında sorun olduğunu, onu öldürmek istediğini İlyas'a söylediği, Erdi'nin de bunu desteklediği belirtildi.

Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı

Cesedin gömüleceği yer için 10 milyon lira teklif etti

Emre Aşık'ın cesedini gömebilecekleri yer bulmasını İlyas'tan istediği, Balıklı Yaylası'na yer bakmak için yola çıktıkları, ancak kar yüzünden fazla ilerleyemeyip durdukları belirtildi. Burada Yağmur Aşık'ın "Emre'yi öldürünce buralara gömsek, buralarda kimse yok" dediği, Sungur'un da 'Olur' diye desteklediği kaydedildi. Cesedin gömüleceği yer göstermesi karşılığında İlyas'a 10 milyon para teklif ettikleri belirtildi.

Ağır cezada yargılanacak

Ancak İlyas'ın Emre Aşık'ın avukatı ile iletişime geçerek şüphelilerin kolluk kuvveti tarafından yakalanmalarını sağladığı, bu şekilde şüphelilerin Aşık'ı öldürmeye yönelik eylemlerinin teşebbüs aşamasında kaldığı belirtildi. Savcılık, Yağmur Aşık ve Erdi Sungur'un kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını istedi. Şüpheliler Düzce Ağır Ceza'da yargılanacak.

"Kanlı ete ateş ettirdi"

İddianamede, Erdi Sungur'un da ifadesine yer verildi. Sungur ifadesinde şunları anlattı:

"O dönem Yağmur'la gönül birlikteliğimiz vardı. Aramızda Emre Aşık'la ilgili konuşmalar geçti. Yağmur çocuklarını görmekten ziyade onları yanında tutarak Emre Aşık'tan daha fazla nafaka almanın ve kendisine kalacak malın derdindeydi. Konuşmalarımızda Emre'yi öldürtmek istediğinden bahsediyordu. Bana da bu işi yapıp yapamayacağımı sordu. Ben de hayatımda adam öldürmediğimi, bunu yapamayacağımı söyledim. Hatta bir keresinde bana kanlı bir et parçası getirip ateş etmemi söyledi. Ben de ateş ettim. Ancak o sırada gözümü kıstığım için 'Bu işi sen yapamazsın' dedi ve benden umudu kesti... Yağmur'la İlyas'ın ikametine gittik. Yağmur, ona neden hapse girdiğini sordu, İlyas "3 adam öldürdüm, o yüzden yattım" dedi. Bunun üzerine 'Emre Aşık'ı da öldürsene' dedi. Bu arada Yağmur, Emre'yi öldürmek için silah ticareti yapan Mehmet A.'dan silah aldı."

Kaynak: Sabah Gazetesi

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