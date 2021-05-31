Aydın’da bir kadın, yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapana taş attı. O anlar fotokapan tarafından anbean kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için doğal ortamlara kurulan fotokapanlar, yaban hayatı hakkında bölgedeki türlerin izlenmesine olanak sağlıyor.

Mart ayı içerisinde Söke Beşparmak Dağları Mevkii’ndeki fotokapanın kayıt altına aldığı görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi. Doğal ortamdaki fotokapanı fark eden bir kadın, yerden aldığı taşı fotokapana atarak zarar verdi.

Fotokapan taşın atılmasından sonra arızalanırken, taşı atan kadın hiçbir şey olamamış gibi bölgeden uzaklaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından fark edilen görüntüler sonrası, kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA