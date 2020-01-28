T24 LogoT24 Logo
Haberler

Vuhan'da ikinci hastanenin inşası sürüyor

28 Ocak 2020 14:13

Çin’in Vuhan kentinde korona virüsü bulaşan kişileri tedavi etmek için kurulan ikinci hastanenin inşası sürüyor. 

Çin, Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya çapında paniğe neden olan korona virüsünden kaynaklı salgın hastalıkla mücadele ediyor. Vuhan’da ortaya çıkan korona virüsünden etkilenen kişileri tedavi etmek için yapımına Pazar günü başlanan bin 300 ila bin 500 yatak kapasiteli ikinci hastanenin süratle tamamlanıp 5 Şubat’ta açılması bekleniyor. Bin yatak kapasiteli yapımı süren ilk hastane ise 3 Şubat’ta hizmet vermeye başlayacak. Hastanelerin işlevi bittikten sonra ise yıkılacağı belirtildi. Yeni korona virüsü, şiddetli akut yolu sendromu (SARS) ile yüzde 85 benzerlik taşıdığı için tedavi sürecinde benzer yöntemlerin izleneceği kaydedildi. 
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip korona virüsü (2019-nVoC) nedeniyle ölü sayısının 106’ya, ülke genelinde görülen toplam kesinleşmiş vaka sayısının ise 4 bin 535’e yükseldiği açıklandı. 
Öte yandan Çin, 2003'te SARS virüsünün yayılması üzerine başkent Pekin'de Xiaotangshan Hastanesi'ni inşa etmişti. 

ETİKETLER

coronavirüskoronavirüskoronavirüsçinwuhanhastaneinşaat

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Mart 2020

Umre dönüşünde karantinaya alınan vatandaşlar: Asıl burada hasta olacağız; ahır burası ahır!

Koronavirüs | Karantina altındaki İtalya'da tenor Marchini'nin balkonda yaptığı 'Nessun Dorma' performansı

Kocaelispor taraftarı Koronavirüs'e karşı böyle önlem aldı

Koronavirüs | Karantina altındaki Sevilla’da halk spor seansına balkonlardan katıldı

Semt pazarında eldivenli Koronavirüs önlemi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Savcı, doktoru "İstersem özel harekâtı buraya yığarım" diye tehdit etti...

Profesörden Koronavirüs'e karşı para ve telefon uyarısı...

23 sayfada Koronavirüs hakkında her şey: Neden hemen harekete geçmeniz...

Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Fransa'da ölü sayısı 91'e yükseldi;...

Sağlık Bakanı Koca: Son bir hafta içinde umreden dönen bir...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

65 yaş ve üstü korunmak için ne yapmalı?...

İdlib’e ağırlığını koyan Putin petrol krizini önlemeye çalışıyor...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24