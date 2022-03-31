Will Smith'in tokat attığı anın sonrasını ve eşini olay yerinden gösteren görüntüler...

En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanan Will Smith'in, komedyen Chris Rock'a tokat attığı anların sonrasını olay yerinden gösteren görüntüler TikTok'ta yayınlandı.

Bu yıl En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanan Will Smith'in törende komedyen Chris Rock’ın eşi Jada Pinkett Smith'le ilgili espri yapması üzerine sahneye çıkarak sunucuyu tokatlaması tüm dünyada gündem olmuştu.

O anlarda Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'i gösteren bir video sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlandı.

Komedyen Chris Rock, Demi Moore’un oynadığı 1997 yapım G.I Jane filmine gönderme yaparak, ”Jada, seni seviyorum. G.I. Jane II’nin gelmesini dört gözle bekliyorum” diye espri yapmıştı. Bir süredir saçkıran olarak da bilinen alopesi hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtan Smith’in eşiyse bu espriye öfkelenmişti.

Bunun üzerine Will Smith'in sahneye çıkıp tokat attığı Rock, “Vay canına, Will Smith beni fena benzetti. Dostum bu sadece bir G.I. Jane esprisiydi” demişti. Yerine dönen Smith “Eşimin adını o lanet olası ağzına almayacaksın” diye bağırırken Rock da yanıt olarak, “Tabii ki de almayacağım. Televizyon tarihinin en muhteşem olayını yaşıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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