T24 LogoT24 Logo
Haberler

Washington’da kadınlardan Trump ve Barret karşıtı protesto

18 Ekim 2020 12:43

ABD’nin başkenti Washington D.C’de binlerce kadın ABD Başkanı Donald Trump’ı ve Senato’da onay süreci başlayan Anayasa Mahkemesi yargıç adayı Amy Coney Barret’ı protesto etti.

ABD’nin başkenti Washington D.C ve çeşitli kentlerde Kadınlar Yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılan binlerce kadın, ABD Başkanı Donald Trump’ı ve Senato’da onay süreci başlayan Anayasa Mahkemesi yargıç adayı Amy Coney Barret’ı protesto etti. Washington D.C’de düzenlenen eyleme katılan kadınlar maske takarak sosyal mesafeyi korudu. “Trump, Pence dışarı” sloganları taşıyan kadınlar, Trump ve Barret karşıtı sloganlar atarak ABD'de hayatını kaybeden Yüksek Mahkeme Yargıcı Ruth Bader Ginsburg’u andı.

ETİKETLER

abdtrumpkadınlarprotestowashington

Diğer Videolar

Kafe ve bar çalışanlarından sessiz eylem: "Sermayeye teşvik, halka açlık"

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Aralık 2020

Maden ocağı istemeyen köylülere 'cahil' diyen maden ocağı sahibi: O kelimeyi konuyu bilmeyen anlamında kullandım

Ukrayna’daki karantina protestoları 4. gününde

305 metrelik fabrika bacasının yıkılma anı; yere düşme süresi 10 saniyeyi geçti

Sazlıdere Barajı'nda korkutan görüntü, su seviyesi yüzde 5’e düştü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Tezgahına el konulan 9 yaşındaki çocuk anlattı: Boğazımı sıkıp "Devleti...

Ali Babacan'la konuşan esnaftan 'Lucifer' dizisi benzetmesi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Bağcılar'da bir bölge 'riskli alan' ilan edildi...

Sağlık Bakanı Koca açıkladı; aşılama çalışmaları nasıl olacak: İşte dört...

Türkiye'de temsilci bulundurmayan sosyal medya platformlarına ikinci ceza: 30'ar milyon...

93 kilo veren oyuncu Pelin Öztekin: "Kiloluyken şans vermediniz, şimdi...

Sağlık Bakanı Koca, Çin aşısıyla ilgili soruları yanıtladı; neden tercih...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Tezgahına el konulan 9 yaşındaki çocuk anlattı: Boğazımı sıkıp "Devleti...

Ali Babacan'la konuşan esnaftan 'Lucifer' dizisi benzetmesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24