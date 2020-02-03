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Vuhan'daki sağlık ekiplerinin, koronavirüs hastalarına moral vermek için şarkı söylediği anlar

03 Şubat 2020 16:27

Çin’de koronavirüs salgının giderek yayılması üzerine inşasına başlanan ve sadece 10 günde tamamlanan yeni hastane ilk hastalarını kabul etmeye başladı. Sosyal medyada, sağlık ekiplerinin, gelen hastalara moral vermek için şarkı söylerken göründüğü videolar paylaşıldı.

Salgının ilk ortaya çıktığı Hubey eyaletinin Vuhan kentinde işçilerin aralıksız çalışması sonucu rekor sürede inşa edilebilen bin yatak kapasiteli Huoshenshan Hastanesi kapılarını açtı.

Devlet medyasının aktardığına göre ilk hastalar tesise giriş yaptı. Ancak hastaların kimliklerine ya da sağlık durumlarına dair detay verilmedi.

Virüse karşı yüksek güvenlik önlemleri alan 7 bin kişilik bir inşaat ekibi tarafından tamamlanan hastanede 30 yoğun bakım ünitesi bulunuyor. 60 bin metrekare büyüklüğündeki hastanenin yaklaşık yarısı izolasyon ünitesinden oluşuyor. Odalarla koridoru birbirine bağlayan çift taraflı kabinler, sağlık ekiplerinin odaya girmeden ilaç, maske gibi malzemeleri iletmesine olanak sağlayacak.

Hastane ayrıca özel bir havalandırma sistemine ve dışarıdan uzmanlarla iletişim kurmaya yarayacak bir video sistemine sahip.

Robotlar da görev yapacak

The Paper adlı gazetenin aktardığına göre hastanede özel ‘tıbbi robotlar’ da görev yapacak. Bu robotların ilaç verme, test örnekleri taşıma gibi görevleri yürüteceği  belirtiliyor.

Çin yönetimi Vuhan’a 1400 kişilik bir sağlık ekibi sevk etmişti. Ekipteki askeri doktorların ve hemşirelerin bir kısmının, SARS ve diğer salgınlarla mücadele konusunda deneyim sahibi oldukları vurgulanmıştı.

İkinci tesis yolda

Çinli yetkililer 1500 yatak kapasiteli başka bir tesisin daha inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu, önümüzdeki hafta hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Çinli yetkililer, bir salgın karşısında çok kısa sürede tamamen o alanda uzmanlaştırılmış sağlık tesisleri inşa etmeleriyle gündeme geliyor. 2003 yılındaki akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınında da bu kez Pekin’de sadece bir haftada bir hastane inşa edilmişti.

SARS’ı geride bıraktı

Dışarıdan ulaşımın tamamen kesildiği Vuhan’da yaklaşık 50 milyon kişi tecrit altında tutuluyor. Şu ana kadar koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 361’e ulaştı, böylece SARS salgınındaki ölü sayısını aştı. En az 17 bin 200 kişinin de virüsten etkilendiği belirtildi.

ETİKETLER

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