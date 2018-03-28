Volkan Bozkır'dan S-400 füzeleri açıklaması: Anlaşma yapıldı, bırakmak söz konusu değil

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır Türkiye'nin Rusya'dan alması gündemde olan S-400 füzeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, S-400 ile Patriot'un ayrı sistemler olduğuna dikkat çekerek, "S-400 anlaşması yapıldı. S-400'ü bırakmak söz konusu değil" dedi. Bozkır daha önce, "Patriotlar devreye girerse S-400 anlaşmasından dönebiliriz" demişti. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Emekli Büyükelçi Volkan Bozkır, CNN TÜRK yayınında Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. ABD Kongresi'nde temaslarda bulunan Bozkır, Türkiye'nin savunma sistemleriyle ilgili soruları yanıtlarken "Bizim NATO'dan çıkmak gibi bir niyetimiz yok" dedi.