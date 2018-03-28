T24 LogoT24 Logo
Haberler

Volkan Bozkır'dan S-400 füzeleri açıklaması: Anlaşma yapıldı, bırakmak söz konusu değil

28 Mart 2018 15:06

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır Türkiye'nin Rusya'dan alması gündemde olan S-400 füzeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, S-400 ile Patriot'un ayrı sistemler olduğuna dikkat çekerek, "S-400 anlaşması yapıldı. S-400'ü bırakmak söz konusu değil" dedi. Bozkır daha önce, "Patriotlar devreye girerse S-400 anlaşmasından dönebiliriz" demişti. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Emekli Büyükelçi Volkan Bozkır, CNN TÜRK yayınında Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. ABD Kongresi'nde temaslarda bulunan Bozkır, Türkiye'nin savunma sistemleriyle ilgili soruları yanıtlarken "Bizim NATO'dan çıkmak gibi bir niyetimiz yok" dedi.

ETİKETLER

volkan bozkırs-400 füzetbmmtbmm dışişleri komisyonu

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Şubat 2020

Bu vapurun rotası Barış Abi; Barış Manço vapuru yenilendi

Vuhan'da Koronavirüs tedavisi için 10 günde inşa edilen 1000 yataklı hastanenin içinden görüntüler paylaşıldı

Konuşurken öksürük nöbetine tutulan Dünya Sağlık Örgütü Başkanı: Merak etmeyin, Koronavirüs değil

25. James Bond filmi 'No Time To Die'ın yeni fragmanı yayınlandı

Avcılar'da bir restorana satırlı, bıçaklı baskının görüntüleri ortaya çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24