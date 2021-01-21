Viral olan 'ayçiçek yağı' videosu: "Evde yağ bitmiş, vay ben öleyim"

Mutfakların vazgeçilmezi olan ayçiçek yağının litre fiyatı 2020'de TÜİK'e göre yüzde 48 arttı. Bir vatandaşın zam şampiyonu ayçiçek yağıyla ilgili çektiği video, sosyal medyada viral oldu. Videoda vatandaş telefon ile konuştuğu kişiye panikle "Ne oldu" diye sordu. "'Ayçiçek yağının bittiğini' duyunca "Evde yağ bitmiş, vay ben öleyim" ifadelerini kullandı.

TÜİK verilerine göre, ayçiçek yağının bir kilogramı, Aralık 2019 ile Aralık 2020 arasındaki son bir yılda tam yüzde 48 artışla 16 TL’yi aştı. Sadece aralık ayındaki artış yüzde 6,4 oldu.