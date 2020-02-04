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Vinç sepetinde evlilik teklif etti; sevgilisi 'evet' deyince ikili daha da yükseğe çıktı

04 Şubat 2020 16:40

İstanbul'da bir genç, sevgilisinin yaşadığı binanın 4. katının balkonuna kiraladığı vinç sepetiyle çıkarak evlenme teklifinde bulundu. Sevgilisi 'evet' deyince ikili vinçle daha da yükseğe çıktı. İlginç anlar sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

Bir genç, kiraladığı vincin sepetine binerek sevgilisinin yaşadığı binanın 4. katının balkonuna kadar yükseldi. Bu esnada arkadaşlarıyla hiçbir şeyden habersiz ev içerisinde bulunan sevgilisi ise arkadaşlarının çağrısı ile balkona gelince şaşkınlığını gizleyemedi.

Vincin sepetine, “Eda Yılmazların en sevilen gelini olur musun” yazan genç, sevgilisine yanında getirdiği yüzük ile sepet üzerine evlilik teklifi yaptı.

Sevgilisinin evlilik teklifini kabul etmesinin ardından sepet içerisinde daha da yükseğe çıkan ikiliye, vatandaşlar da alkışlar ile eşlik etti.

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