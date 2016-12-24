Vezir Parmağı filminin fragmanı

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün hem yönetmen koltuğunu hem de başrolü üstlendiği filmin çekimlerinde 150 kişilik teknik ekibin yanı sıra aynı 64 kişilik ana oyuncu kadrosu görev aldı. Ali Sürmeli, Selim Bayraktar, Peker Açıkalın, Orçun Kaptan, Levent Sülün, Rana Cabbar, Metin Yıldız, Talat Bulut, Altan Erkekli, Cihat Tamer, Nuri Alço, Muhammed Cangören, Hayrettin Karaoğuz’un yanı sıra Yasemin Yalçın, Gülben Ergen, Ece Uslu, Derya Şensoy, Meral Çetinkaya, Aydan Burhan, Güner Özkul, Suna Selen, Defne Yalnız gibi çok sevilen isimlerin kadrosunda yer aldığı yapım ünlü yönetmenin en kalabalık kadrolu filmi olacak. Osmanlı İmparatorluğu döneminde geçen Vezir Parmağı, beş farklı bölgeden seçilen, beş farklı kültüre ve coğrafyaya ait hamalların savaşa giriş öyküsünü anlatacak. Kırmızıgül, filmde ‘Hamdullah’ isimli bir hamala can verecek. Film 25 Ocak'ta vizyona girecek!