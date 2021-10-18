Veteriner teknikeri sokakta kağıt topluyor: Hayallerim vardı; bu işi zorunlu olarak bir üniversite mezunu olarak yapmak beni çok üzüyor

Gaziantep Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü'nden mezun Vedat Akdemir, kâğıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor. "Bu işi zorunlu olarak yapmak bir üniversite mezunu olarak beni çok üzüyor" diyen Akdemir, "Hayallerim vardı ve şu an ne yazık ki bu işteyim, çekçekçilik yapıyorum, kâğıt topluyorum ve hayal ettiğim ile arasında uçurum kadar fark var" dedi.

Sabah erkenden kalkıp çekçeklerini sırtlıyorlar, sokaklara dağılıp çöplerden plastik ve kâğıt topluyorlar. Son günlerde depoları basılıp mühürlenen, çekçeklerine el konan atık kâğıt toplayıcıları, İstanbul'da peş peşe yapılan baskınlar nedeniyle çalışamaz, işe çıkamaz hale geldi. İstanbul'da yaklaşık 30 bin kişinin kâğıt toplama işinde çalıştığını, bunun geliriyle geçindiğini anlatan işçiler, bunu bir pasta olarak görüp ellerinden almak ve 1-2 kişiye vermek istediklerini iddia ediyor. Sağlık güvencesi getirilmesini, çalışma şartlarının düzenlenmesini, bu işe bir çözüm getirilmesini isteyen atık kâğıt toplayıcıları Vedat Akdemir, Mehmet Uzun, Emin Uzun, yaşadıkları zorlukları anlattı.