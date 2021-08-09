Venedik'in ünlü Piazza San Marco Meydanı’nı su bastı

Meydanda bulunan kişiler ayakkabılarını çıkarmak zorunda kalırken, bazı çiftler ise piyano eşliğinde suyun içinde dans etti. Venedik, sonbahar ve kış aylarında sıklıkla "acqua alta" (yüksek su) denilen su baskınlarından etkilenirken, Kasım 2019'da meydana gelen yıkıcı sel felaketlerinde yüz milyonlarca euroluk hasar meydana gelmişti.

Kaynak: İHA