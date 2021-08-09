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Venedik'in ünlü Piazza San Marco Meydanı’nı su bastı

Bazı çiftler ise piyano eşliğinde suyun içinde dans etti

09 Ağustos 2021 19:44

İtalya'nın Venedik kentinde yer alan ünlü Piazza San Marco Meydanı'nı nadir görülen yaz seli sonucu su bastı.

Meydanda bulunan kişiler ayakkabılarını çıkarmak zorunda kalırken, bazı çiftler ise piyano eşliğinde suyun içinde dans etti. Venedik, sonbahar ve kış aylarında sıklıkla "acqua alta" (yüksek su) denilen su baskınlarından etkilenirken, Kasım 2019'da meydana gelen yıkıcı sel felaketlerinde yüz milyonlarca euroluk hasar meydana gelmişti.

Kaynak: İHA

venediksu

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