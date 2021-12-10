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Kalıcı yaz saati uygulamasına, el fenerli protesto: "Çocuklar geceyi gündüzü birbirine karıştırıyor"

''Gece saatinde okullardan çıkan ve kışın gün ağarmadan yollara düşen öğrenciler ciddi güvenlik riskiyle karşı karşıyadır'

10 Aralık 2021 14:16

İzmir'de kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle, gün aydınlanmadan yollara düşen ve gece karanlığında evlerine gitmek zorunda kalan öğrencilerin aileleri duruma tepki gösterdi.

Kemapaşa'daki ikili öğretim yapılan ve öğrencilerin akşam saat 20.00'de dersten çıktığı okulun önüne gelen Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay ise elinde fenerle basın açıklaması yaptı.

Özbay, ''Gece saatinde okullardan çıkan ve kışın gün ağarmadan yollara düşen öğrenciler ciddi güvenlik riskiyle karşı karşıyadır'' dedi.

Çocuklarını okuldan almaya gelen veliler de duruma tepki gösterdi. Velilerden Salih Gerçek, ''Akşam 20:00'de çocuğumu almaya geliyorum. Hava kararmış oluyor. Çocuk yemek mi yesin, ödevini mi yapsın? bu sefer uyku bozukluğu oluyor. Çocuklar geceyi gündüzü birbirine karıştırıyor'' dedi.

Başka bir veli ise ''200 lira servis parası isteniyor. Asgari ücretli olduğumuz için servise veremiyoruz. Zaten hayat çok pahalı. Bunun yağmuru çamuru var. Gittikçe daha da karanlık oluyor. Çok köpek var. Bu nedenle çocukları yalnız bırakamıyoruz. Bu eğitimi de etkiliyor. Geç çıkınca ödev verilmiyor. Ders tekrarı olmuyor. Dersleri desteklemek için yapabileceğimiz yok. Lütfen bu duruma bir çözüm bulsunlar'' diye konuştu.

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