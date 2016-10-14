Vatikan'dan İstanbul'a 'Cehennem' bugün vizyona girdi

Dünya çapından en çok satan kitaplar listesinde yer alan Dan Brown'un Cehennem kitabı film oldu. Filmin başrolünde Tom Hanks oynuyor. Brown'un kitapta yer verdiği Türk belgeselci Göksel Gülensoy da "Ayasofya'nın Derinliklerinde" belgeseliyle filmde yer aldı. Filmin bir kısmı İstanbul'da geçiyor. Hikayede, ünlü simgebilimci Langdon bizzat Dante'nin kendisiyle ilgili bir dizi ipucunu takip eder. Langdon bir İtalyan hastanesinde hafıza kaybıyla uyanınca, kendisine hafızasını geri kazanmasında yardımcı olacağını umduğu doktor Sienna Brooks'la işbirliği yapar. İkili, beraberce, çılgın bir adamın dünya nüfusunun yarısını silip süpürecek olan küresel bir virüsü yaymasına engel olmak için zamana karşı yarışırken Avrupa'nın birçok yerine gitmek zorunda kalırlar. Columbia Pictures ve Imagine Entertainment, LStar Capital işbirliğiyle bir Brian Grazer yapımı olan "Inferno/Cehennem"i sunar. Başrollerini Tom Hanks, Felicity Jones, Irrfan Khan, Omar Sy, Ben Foster ve Sidse Babett Knudsen'in paylaştığı filmi Ron Howard yönetti. David Koepp filmin senaryosunu Dan Brown'ın romanına dayanarak yazdı. Filmin yapımcılığını Brian Grazer ve Ron Howard, yönetici yapımcılığını ise David Householter, Dan Brown, William M. Connor, Anna Culp ve Ben Waisbren gerçekleştirdi. "Inferno/Cehennem"in görüntü yönetimi ASC ve A.I.S. üyesi Salvatore Totino'nun, yapım tasarımı Peter Wenham'ın, kurgusu ACE'den Dan Hanley ve Tom Elkins'in, kostüm tasarımı Julian Day'in, müziği ise Hans Zimmer'ın imzasını taşıyor.