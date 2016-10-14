T24 LogoT24 Logo
Haberler

Vatikan'dan İstanbul'a 'Cehennem' bugün vizyona girdi

14 Ekim 2016 11:41

Dünya çapından en çok satan kitaplar listesinde yer alan Dan Brown'un Cehennem kitabı film oldu. Filmin başrolünde Tom Hanks oynuyor. Brown'un kitapta yer verdiği Türk belgeselci Göksel Gülensoy da "Ayasofya'nın Derinliklerinde" belgeseliyle filmde yer aldı. Filmin bir kısmı İstanbul'da geçiyor. Hikayede, ünlü simgebilimci Langdon bizzat Dante'nin kendisiyle ilgili bir dizi ipucunu takip eder. Langdon bir İtalyan hastanesinde hafıza kaybıyla uyanınca, kendisine hafızasını geri kazanmasında yardımcı olacağını umduğu doktor Sienna Brooks'la işbirliği yapar. İkili, beraberce, çılgın bir adamın dünya nüfusunun yarısını silip süpürecek olan küresel bir virüsü yaymasına engel olmak için zamana karşı yarışırken Avrupa'nın birçok yerine gitmek zorunda kalırlar. Columbia Pictures ve Imagine Entertainment, LStar Capital işbirliğiyle bir Brian Grazer yapımı olan "Inferno/Cehennem"i sunar. Başrollerini Tom Hanks, Felicity Jones, Irrfan Khan, Omar Sy, Ben Foster ve Sidse Babett Knudsen'in paylaştığı filmi Ron Howard yönetti. David Koepp filmin senaryosunu Dan Brown'ın romanına dayanarak yazdı. Filmin yapımcılığını Brian Grazer ve Ron Howard, yönetici yapımcılığını ise David Householter, Dan Brown, William M. Connor, Anna Culp ve Ben Waisbren gerçekleştirdi. "Inferno/Cehennem"in görüntü yönetimi ASC ve A.I.S. üyesi Salvatore Totino'nun, yapım tasarımı Peter Wenham'ın, kurgusu ACE'den Dan Hanley ve Tom Elkins'in, kostüm tasarımı Julian Day'in, müziği ise Hans Zimmer'ın imzasını taşıyor.

ETİKETLER

İnferno

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Ocak 2020

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın: Ben Osmanlı zamanında yaşamalıymışım; o dönemki bütün bir kültür çok güzel

Kartopu oynarken yanan çocuklara doku nakli yapılacak

Konya'da alışveriş merkezi açılışında izdiham

Bayrampaşa'da bıçaklı saldırgan polis kurşunuyla öldürüldü

Cemevi önergesini reddeden AKP'li Tevfik Göksu, seçim öncesi Alevilere verdiği cemevi sözünü tutmamış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24