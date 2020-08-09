Vatandaştan "Sizce Türkiye uçuşta mı?" soruna gündem olan yanıt: Kamikaze!

Ankara'da Yol TV muhabiri yurttaşlara Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulunarak "Sizce Türkiye uçuşta mı?" diye sordu.



Muhabirin sorusuna yanıt veren yurttaş "Evet Türkiye uçuşta, baş aşağı... Eskiden Japon pilotlar vardı kamikaze burun üstüne çakılırdı Türkiye aynen o şekilde burun üstü çakılıyor. Allah'a şükür uçuştayız. Ne zaman çakılacağız onu bekliyoruz. Bir Türk vatandaşı olarak utanıyorum, ızdırab duyuyorum başika hiç bir şey söylemeyeceğim. Dünyadaki en değersiz para birimlerinden birisi ve böyle oynak... Hızlı şekilde yukarıya çıkan hızlı bir şekilde aşağıya inen başka dünyada başka bir para birimi yoktur. İşte bu yüksek uçuştan kaynaklanıyor" dedi.



Konuşmasına devam eden yurttaş Berat Albayrak'ı ise sert sözlerle eleştirerek "50 kere istifa etmesi gerekirdi" yorumunda bulundu.