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Vatandaştan İstanbul’da maske takma zorunluluğuna: Zaten yaşayan ölüyüz; virüs bize bulaşmaz

18 Haziran 2020 12:47

Yeni tip Koronavirüs'le mücadele kapsamında İstanbul’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu geldi. Üsküdar’da konuyla ilgili mikrofon uzatılan bir vatandaş maske takma zorunluluğu hakkında, “Biz yaşayan ölüyüz, Maske dediğin nedir ki, Koronavirüs zaten bize bulaşmaz” dedi. Vatandaş, gazetecilerin uyarılarından sonra maskesini taktı.

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