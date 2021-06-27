Vatandaştan erken seçim çağrısı: Erdoğan kendine güveniyorsa hemen seçim yapsın

Sokak röportajında erken seçim çağrısını dile getiren bir vatandaş, "Kendine güveniyorsa hemen seçim yapsın. Ülkeyi harcadı, sattı. Tayyip Erdoğan'ın bir an önce gitmesi lazım" diye konuştu.

Yol TV'nin mikrofonlarına konuşan vatandaş şunları söyledi:

"AK Partililer cennete gidecekse ben cenneti istemiyorum. AK Parti ülkeyi bitirdi. Bu ülke böyle olmayacaktı, yazık. Namusumuz satıldı bu ülkede. Kendine güveniyorsa hemen seçim yapsın. Ülkeyi harcadı, sattı. Bu ülkenin namuslu savcıları, hakimleri hepsi gitti. Tayyip Erdoğan'ın bir an önce gitmesi lazım."