Vatandaştan, Erdoğan'ın "Neymiş millet açmış" sözlerine tepki: Biz onu buralara kadar getirdik, bedelini çok ağır ödüyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Neymiş millet açmış" sözlerine tepki gösteren vatandaş, "Kendisi aç olmadığı için bizi de öyle tok biliyor. Sayın Cumhurbaşkanının kendisi nankördür. Biz onu buralara kadar getirdik, bedelini çok ağır ödüyoruz" dedi.

Yol TV'nin sokak röportajına katılan bir vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Neymiş millet açmış" sözleri soruldu. Soruya yanıt veren bir vatandaş "Kendisi doyursun. Hepimiz açız. Kendisi aç olmadığı için bizi de öyle tok biliyor" diye konuştu.

Vatandaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanının kendisi nankördür. Halk onu oralara getirdi, buralara yükseldi ve bedelini çok ağır ödüyoruz. Daha önce ben kendim de vermişim, şu anda vermiyorum. Ben uzun yol şoförüyüm, aç kalıyorum. Ne kırmızı et yiyebiliyorum, ne elbise alabiliyorum. Sarayda oturuyor kendisi yokluk bilmiyor, ama biz yokluk biliyoruz. Biz onu buralara kadar getirdik. Başbakanken dürüsttü. Daha önce ülkeye yararları oldu. Bizi kandırdı. Zeminini çaktı, sonra da sağa solda saldırdı. Bana çare bulacaksın. Bağıra bağıra bu ülkeye çare bulamazsın. Bize bir çare bulsun, boş laflar yapmasın."