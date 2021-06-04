Vatandaştan Davutoğlu'na: Şunları kaldıralım artık; yurt dışı emeklisiyim ama yakınlarım var hepsi aç, sefil

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Partisinin 1'inci Olağan Kongresi ve il binasının açılış törenine katılmak üzere Yalova'ya gelen Ahmet Davutoğlu'na bir vatandaş, "Şunları kaldıralım artık, ben yurt dışı emeklisiyim ama burada benim bir sürü yakınım var aç ve sefil, vallahi elim cebimden çıkmıyor. Ne yapalım artık düştük" dedi.

Davutoğlu da vatandaşa "Onun için yola çıktık. Düştüğümüz yerden kalkacağız" yanıtını verdi.

Başka bir vatandaş Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na kirasını ödeyememekten dert yandı.