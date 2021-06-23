T24 LogoT24 Logo
Haberler

Vatandaştan "Bunu düzeltmek devleti yönetenlerin elinde" diyen Babacan'a: Bizde devlet var mı ki, bizdeki zenginlere işliyor

23 Haziran 2021 13:10

T24 Video Haber Merkezi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin il binası açılışı için gittiği Afyonkarahisar’da esnafı ziyaret etti. Ziyaretler sırasında bir vatandaşın sorunlarını dinleyen Babacan, yaşanan sorunlar için "Bunu düzeltmek devletin görevi" derken, vatandaş ise "Bizde devlet var mı ki, bizdeki devlet zenginlere işliyor" diye yanıt verdi. 

Babacan’a “Türkiye’de adalet yok, hukuk yok. Ben artık gitmek istiyorum vatanımdan” diyen vatandaş “Ben Türküm ve her zaman bununla gurur duyarım ama onların adaleti hukuku daha üstün olduğu için gitmek istiyorum. Bizde devlet var mı? Bizdeki devlet zenginlere işliyor. Biz artık hayal insanı olduk. Bu ülkede kimse artık konuşamıyor” dedi. 

 

AfyonkarahisarAli BabacanDEVA Partisiesnaf ziyareti

Diğer Videolar

3 apartmanın çöktüğü Bozkurt'ta yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Merdan Yanardağ: RTÜK Başkanı ile görüşmek istedim, görüşmekten kaçtı; Anayasal suç işliyor

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gazeteci fısıldaması ile söyleşi de gördü ülke sayende

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, Erdoğan'ın katıldığı yayını paylaştı: Prompterlar, fısıldamalar havada uçuşuyor

Erdoğan: Şu an dünyada yangına en kısa sürede müdahale eden ülke konumuna girdik

Bursa'da metroda müzik çalan gençler ile bir vatandaş arasında tartışma çıktı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24