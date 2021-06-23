Vatandaştan "Bunu düzeltmek devleti yönetenlerin elinde" diyen Babacan'a: Bizde devlet var mı ki, bizdeki zenginlere işliyor

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin il binası açılışı için gittiği Afyonkarahisar’da esnafı ziyaret etti. Ziyaretler sırasında bir vatandaşın sorunlarını dinleyen Babacan, yaşanan sorunlar için "Bunu düzeltmek devletin görevi" derken, vatandaş ise "Bizde devlet var mı ki, bizdeki devlet zenginlere işliyor" diye yanıt verdi.

Babacan’a “Türkiye’de adalet yok, hukuk yok. Ben artık gitmek istiyorum vatanımdan” diyen vatandaş “Ben Türküm ve her zaman bununla gurur duyarım ama onların adaleti hukuku daha üstün olduğu için gitmek istiyorum. Bizde devlet var mı? Bizdeki devlet zenginlere işliyor. Biz artık hayal insanı olduk. Bu ülkede kimse artık konuşamıyor” dedi.