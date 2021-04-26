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Vatandaştan Ali Babacan’a: "Bu hükümet bizi batırdı"

26 Nisan 2021 14:36

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Ankara’da Ulus esnafını ziyareti sırasında Babacan'a alım gücünün düştüğünden dert yanan vatandaş, "Bu hükümet bizi batırdı. 128 milyar doları nereye götürdüler? 128 milyar dolar İstanbul’u satın alır" dedi.

Akara'da Ulus esnafını ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi. Salgın döneminde kendilerine destek verilmemesinden yakınan bir esnaf Babacan'a şunları söyledi:

“Bu hükümet bizi batırdı. 128 milyar doları nereye götürdüler? 128 milyar dolar İstanbul'u satın alır. Vallahi ayıp bir şey. ‘Vatandaşa bu kadar para verdim' diyor. Ben esnaf adamım, devlete vergi veriyorum. Bana 500 lira vermedi. Avrupa parayı yağdırıyor, burada 1 lira yok.”

"Alışveriş yapamıyorum kuruttular bizi"

Alışveriş yapamadığını söyleyen bir vatandaş ise döviz rezervlerinin nereye satıldığını soranların soruşturulmasını Babacan'a şu sözlerle şikayet etti:

“Alışveriş yapamıyorum, emekliyim. Kuruttular bizi. 128 milyar dolar nerede deyince hapse giriyor millet. Sattık diyor, cehennemin dibine satsınlar ya. Bittik biz, bittik.”

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