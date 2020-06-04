Vatandaştan, Albayrak'ın "Salgına güçlü bir ekonomide yakalandık" sözlerine: Neye göre güçlü, halkı görüyor mu?

YOL TV'nin sokak röportajında işsiz olduğunu belirten bir vatandaş, muhabirin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Türkiye salgına güçlü bir ekonomi döneminde yakalandı" sözlerini hatırlatması üzerine, "Neye göre güçlü ekonomi? Kendine göre. Onun evinde güzel hayatı var ama halkı görüyor mu? Şu insanlara baksana hepsi işsiz. Şans oyunlarına bağlamış hepsi kendisini. Kime vermişler parayı, hangisine destek çıkmış? Vallahi bıktık!" diye konuştu.

Vatandaş, yeni tip Koronavirüs günlerinde vatandaşlara yapılan maddi yardımla ilgili, "Devlet bize hiçbir şey vermedi. Pandemi sürecinde Çalışma ve Aile Bakanlığı'na müracaat ettim. Vİrüs bitti virüs. Süreç nereye kadar devam edecek" dedi.

Türkiye'de ekonomik krizin salgın öncesinde de olduğunu düşünen vatandaş salgından sonra daha da çoğaldığını hissettiğini belirtti.