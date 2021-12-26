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Vatandaşlardan 'Kandilli Parkımı geri ver' eylemi; "Ekrem Başkan buraya"

"Alpay Tarhan semti bina bina ele geçiriyor"

26 Aralık 2021 14:25

İstanbul'da Kandilli'de içinde tarihi yapı bulunan ve bölgenin tek çocuk parkı olan arazi, ihaleyle 'ticari alan' olarak kiralandı ve inşaat başladı. Gazeteci İsmail Saymaz da duruma tepki gösteren vatandaşların 'Kandilli Parkımı geri ver' eyleminden görüntü paylaştı. Videoda vatandaşların sanatçı Erol Evgin'in 'Sevdan Olmasa' şarkısını söylediği ardından "Ekrem Başkan buraya" sloganları attığı duyuldu. 

"Bu park Vakıflar Genel Müdürlüğünce 25 yıllığına AK Parti vekil adayı Alpay Tarhan’a kiraladı, Tarhan, semti bina bina ele geçiriyor"

Saymaz videoya "Bugün Kandilli Dayanışma Platformu’nun 'Kandilli Parkımı geri ver' eylemine katıldık. Kandillili çocukların tek parkı restoran yapılmak isteniyor. Bu park Vakıflar Genel Müdürlüğünce 25 yıllığına AK Parti vekil adayı Alpay Tarhan’a kiraladı. Tarhan, semti bina bina ele geçiriyor" notunu düştü. 

 

 

ismail saymazkandillipark

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