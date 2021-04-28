Vatandaşlardan desteksiz kapanmaya tepki: "Parasız, pulsuz aç bir vaziyette kapandık"

Tam kapanma kararının ardından herhangi bir sosyal destek paketi açıklanmamasının ardından, vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Sokak röportajında görüşlerini dile getiren vatandaşlar "Parasız, pulsuz aç bir vaziyette kapandık" yorumunu yaptı.

Tele 1'den Engin Açar'ın tam kapanma kararı hakkında mikrofon uzattığı vatandaşlar kararın geç alınmasına ve herhangi bir yardım paketi açıklanmamasına tepki gösterdi.

Mikrofon uzatılan yurttaşlardan biri, ”Diğer ülkeler biner euroluk maaşlar veya daha büyük yardımlar açıklarken, bizim patates soğan dağıtmamız gülünecek bir durum” diye konuştu.