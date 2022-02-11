Vatandaşlar, ucuza temel gıda malzemesi alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu

Manisa'da vatandaşlar marketten daha ucuz fiyata ayçiçek yağı ve pirinç gibi temel gıda malzemesi satın alabilmek için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) satış ofisinin önünde, sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

Günde iki kez satış yapan TMO Manisa Horozköy satış ofisinin önünde dün sabah da kuyruk oluştu. Marketlerde 150-160 TL arasında satılan 5 kg ayçiçeği yağının 99 TL'ye satışa sunulduğunu duyan vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte TMO’nun önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 08.30-12.00 arasında yapılan satışlarda vatandaşlar yağ ve pirinç aldı. Sabah yapılan satışa yetişemeyen vatandaşlar ise TMO önündeki kuyrukta bekleyerek öğleden sonra 13:00- 16:00 arası yapılan satış zamanını bekledi.

TMO Noktasında ürünler kişi başına konulan miktar sınırıyla satılıyor. TMO’ya gelen vatandaşlara kişi başına; sadece 19 TL'den 2 kilogram nohut, 24,5 TL'den 2 kg Uruguay Baldo pirinç, 99 TL’den 5 litrelik ayçiçek yağı, 190 TL'den 5 litrelik Fındık yağı, 12,75’den 1 kg kırmızı mercimek alma hakkı tanıyor.