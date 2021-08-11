Vatandaş, üzerine çıktığı araç duvara çarpınca sele kapıldı

Kastamonu Bozkurt'ta sel sularının arasında kalan bir vatandaş üzerine bindiği araç, duvara çarpınca sele kapıldı. Vatandaş bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde araç üzerindeki vatandaşın sularda sürüklendiği anlar kaydedildi.

Bir süre otomobil ile birlikte sürüklenen kişinin, aracın binaya çarpması ile birlikte düştüğü ve sele kapıldığı görüldü. İnebolu'nun Özlücü köyünde oturan Rabia Aydemir'in de (13) sel sularına kapılarak kaybolduğu ve arama çalışması başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA