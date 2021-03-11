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Vatandaş HDP'li Paylan'a dert yandı: Cumhurbaşkanı'nın maaşına bakıyoruz, sanki onlar uzayda biz yerin dibinde yaşıyoruz

Paylan: Ne sarayından ne de yandaşlarına para aktarmaktan vazgeçti

11 Mart 2021 16:25

T24 Video Haber Merkezi

HDP Halkların Demokratik Partisi, 2021 yılı boyunca devam edecek olan 'İş ve Aş Buluşmaları'na Mersin'de devam ediyor. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da Mersin'de nakliyecilerle buluştu. Bir vatandaş Paylan'a "Çalışan arkadaşlar, şoförler hepimiz 2500 liraya yakın para alıyoruz ama özellikle Cumhurbaşkanı'nın maaşına bakıyorsunuz sanki onlar uzayda yaşıyor da biz yerin dibinde yaşıyoruz gibi bir uçurum var" dedi. 

Sözlerine devam eden vatandaş Paylan'a "Bu hırsızlık ve sömürü düzenine daha ne kadar devam edecekler?" diye sordu. 

Paylan da vatandaşa "Biz Meclis'te 'hiçbir milletvekilinin ve kamu görevlisinin maaşı asgari ücretin 3 katından fazla olmasın' şeklinde yasa teklifi verdik. Cumhurbaşkanı şu anda emekli maaşı ile beraber 125 bin lira maaş alıyor. Asgari ücretin 40 katı ve bu kabul edilemez. Ne sarayından ne de yandaşlarına para aktarmaktan vazgeçti" yanıtını verdi. 

 

hdpmersinnakliyecileriş ve aş buluşmaları

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