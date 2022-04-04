Elindeki poşeti gösteren vatandaş: Bununla iftar edeceğim; iki yemek yapabilirim, üç yapamam

İstanbul'un Şişli ilçesinde pazar günleri kurulan Mecidiyeköy Semt Pazarı'nda elindeki tek poşeti göstererek, "Bununla iftar edeceğim. Bu kadar aldım. Buna gücüm yetti. İftara iki yemek yapabilirim, üç yapamam" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre yüzde 61,14'e, Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre yüzde 142,63'e yükselen enflasyon, Mecidiyeköy'de her pazar günü kurulan semt pazarındaki etiketlerde kendini gösterdi.

"Mazotla, benzinle geldikleri için hepsi pahalı oluyor”

Pazar esnafı Mahmut Sevim, zamlardan dolayı satış yapamadıklarını belirterek, “Fiyatlar çok pahalılaştı, satışlar çok ağırlaştı, hiç gitmiyor vallahi. Mesela bu elmaların alışı 8 lira, 10 lira satıyoruz, para kazanmıyoruz kesinlikle. Bir kuruş para kazancı yok. Portakalların da öyle, 8 liradan 7,5 liradan alışı var halde, 10 liradan satışı yapılmıyor. İnsanlar da kaldıramıyor. İnsanlar da biliyor neyin olduğunu, görüyorlar işte. Petrole zam geldi, doğal gaza zam geliyor, her gün bir şeye, şekere, yağa zam geldiği için tarıma yansıyor. Bunlar da buraya mazotla, benzinle geldikleri için hepsi pahalı oluyor” dedi.

“Eskiden kalıp alıyorlardı, şimdi yarım kalıp, 10 liralık, 15 liralık, 20 liralık peynir veriyoruz"

Pazarda peynir satan Ahmet Yener, satışların düşüşünü şöyle anlattı:

“Eskiden kalıp alıyorlardı, bir kalıp, iki kalıp, üç kalıp alıyorlardı. Şimdi yarım kalıp, 10 liralık, 15 liralık, 20 liralık peynir veriyoruz. Başka bir şey olmuyor yani. Yüzde 50, yüzde 60 süt ürünlerine zam geldi. Ona göre biz de burada fiyat belirliyoruz ama gerçek fiyatlar değil şu anda bunlar.”

"Manda yoğurdu yiyenlere sor, bana sorma”

Bir vatandaş da fiyatları nasıl bulduğuna ilişkin soru üzerine, her gece yatmadan önce manda yoğurduna Medine hurması ve bal katarak yediğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a gönderme yaparak, “Yoğurt alacağım, manda yoğurdu. Ama bulamıyorum. Manda yoğurdu yiyenlere sor, bana sorma” diyerek pahalılığa tepki gösterdi.

"İftara iki yemek yapabilirim, üç yapamam"

Pazara alışveriş yapmaya gelen 70 yaşlarındaki kadın, elindeki tek poşeti göstererek, “Ne alabiliyoruz ki ne yiyelim? Azıcık aldığım işte bu. Ben, bununla iftar edeceğim. Bu kadar aldım. Buna gücüm yetti. İftara iki yemek yapabilirim, üç yapamam. Bir bunu yaparım bir de çorba. Kilosu 20 lira mantarın, yarım kilo 10 lira. Daha ne istiyorsunuz kardeş? Bir mercimek alıp da çorba yapamazsam daha ne yapayım” dedi.

Başka bir vatandaş ise “Bunları aldım işte. Bir emekli maaşıyla anca idare ediyoruz. Alacağımız çok şey var ama bakıp geçiyoruz. Ben de evde iş yapıyorum. Yapmazsam açız. Bu akşam bir pırasa yapacağım. Bir de bulgur aldım, yanına pilav yapacağım o kadar” diye konuştu.

Diğer bir vatandaş da “Herkes ne kadar alışveriş yapabiliyorsa ben onun da aşağısında aldım. İftar kültürümüz, her şeyimiz bitti. Bitirenler sağ olsun. Bitirenler utansın” dedi.

Başka bir vatandaş da elindeki yarım karpuzu göstererek, “Sadece yarım karpuza 100 lira verdik, bu kadar, bitti. Bayağıdır pazara gelmiyorduk, fiyatlar çok değişmiş ama çare yok” diye konuştu.

Kaynak: ANKA