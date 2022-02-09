Vatandaş: Artık ütüleri karyolanın altına koyuyorum öyle ütülüyorum, eski taş devrindeki gibi

CHP, 81 ilde elektrik zamlarına karşı eylem yaptı. CHP Ankara İl Başkanlığı’nın eyleminde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Bu zamları geri çekin ve sandığı hemen getirin” dedi. Eyleme katılan vatandaşlardan biri de “Artık ütüleri karyolanın altına koyuyorum, öyle ütülüyorum, eski taş devrindeki gibi. Doğal gaz desen kapatıyoruz, yakmıyoruz; sürekli hastalanıyoruz” tepkisini dile getirdi.

CHP, elektrik faturalarını, Türkiye’nin 81 ilinde yapılan basın açıklamaları ile protesto etti. CHP Ankara İl Başkanlığı’nın Ulus’taki Atatürk Heykeli önündeki açıklamasına; CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Ankara milletvekilleri Gamze Taşcıer, Tekin Bingöl ve Nihat Yeşil de katıldı.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, “Hayat pahalılığı ile halk yoksullaştırılıyor. Vatandaşlarımızın pazar fileleri boş, tencereleri boş, cüzdanları boş. Kaybeden 83 milyon. Kazanan, saray ve yandaşları” dedi. Akıllı, iktidarın “Kademeli zam, kademeli zulüm” politikasını uygulamaya koyduğunu dile getirerek, “Bu zammın baş rolünü AKP ilçe başkanlığı gibi çalışan EPDK üstlendi. Kademeli soygunun mağdurları işçi, emekli, memur, çiftçi, esnaf oldu” diye konuştu. Akıllı, elektriğe gelen zam oranlarını aktararak, şunları söyledi:

“Ticarethane tarifesine de en üst kademeden tarihinin en yüksek zammı yapıldı. CHP olarak bir kez daha söylüyoruz. Elektrik insan hakkıdır. Ulaşılabilir ve insanı yaşam koşullarında ödenebilir bir ücret olmalıdır. CHP olarak vatandaşlarımızı yaşadıkları enerji buhranından çıkaracak acil uygulamaların derhal yaşama geçirilmesi çağrısı yapıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu’nun daha önce defalarca vurguladığı gibi kara kış fonu kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır. Elektrik ve doğal gazda fahiş zamlar geri çekilmeli ve 2021 yılı tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ve ÖTV hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır. Aralık 2021- Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen yüzde 127’ye varan fahiş zamlı elektrik tüketim bedelleri vatandaşa iade edilmelidir. Sanayi elektriğine yapılan yüzde 130, ticarethane tarifesine yapılan yüzde 125 ve tarımsal sulamada yapılan yüzde 95 oranındaki zamlar derhal geri çekilmelidir.”

"Bu zamları derhal ama derhal geri çekin"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise “Bugün Türkiye genelinde 81 ilimizde, tüm engellemelere rağmen Cumhuriyet tarihinin en büyük zamlarını geri alması için çağrı yapıyoruz. Artık yeter. Vatandaşın dayanacak gücü kalmadı. Yüzde 127’ye varan fahiş zamlar derhal geri alınmalıdır” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vatandaşımızın iki talimatı var: Bu zamları geri çekin ve sandığı hemen getirin. Enerji bir insan hakkıdır. Ulaşılabilir ve ödenebilir olmak zorundadır. Vatandaşlarımızın tahammülü kalmadı. Çarşıda, pazarda, her yerde hayat pahalılığını konuşuyor. Geldiğimiz noktada Isparta’da gördüğümüz gibi ulaşılabilir olmaktan çıkmış ve skandala dönüşmüştür. Bu zamlarla ödenebilir olmaktan da çıkmıştır. İktidar elektrikte formül aramayı bıraksın. Formül çok açık, net ortadır: Bu zamları derhal ama derhal geri çekin.”

Eyleme katılan vatandaşlar ANKA Haber Ajansı’na konuştu. Yalnız yaşayan ve 4 bin lira emekli maaşıyla geçinmeye çalışan Necati Ünal, “Lamba yakıyorum, televizyon ışığıyla idare ediyorum. Ütü de yapmıyorum, terzilere filan yaptırıyorum. 150-160 lira arası gelen elektrik şu anda bana bugün geldi, 230 lira 10 kuruş” dedi.

"Açlık sınırının altından çıkamadım bir türlü”

“Emekli maaşı öldü” diyen Necati Ünal, elektrik ve doğal gaza ödediği faturalarla emekli maaşının bittiğini belirtti. Ünal, “1996’da emekli oldum, 4 bin lira alıyorum. O gündür, bugündür sürünüyorum. Hiçbir türlü yetişemedim fiyatlara. Açlık sınırının altından çıkamadım bir türlü” dedi.

Ünal, salatalığın 30 lira, domatesin 25 lira olduğunu ve tane tane alabildiğini aktardı. Ünal, şunları söyledi:

“Yükseltecek, yükseltecek. Seçimlere yakın indirecek. O zaman hep birlikte bağıracağız. ‘Yaşa reis, sen ne büyüksün. İndirdi. Bakın Allah razı olsun. İşte reis milletini düşünüyor. Enflasyon düştü. Köpüğü aldı. İnanmayın. ‘Ey CHP. Bay Kemal bak gördün mü? Nasıl düşürdük’ diyecek.”

Geçen ay 200 lira gelen elektrik faturasının bu ay 400 lira geldiğini aktaran Gürsel Doğan, “Utansınlar utansınlar. Tayyip utansın. Evim kira. Dört tane çocuğum var. İşim de yok. Bomboşuz” dedi. Doğan, 950 lira kira ödediğini ve faturalarla beraber aylık sabit giderinin 2 bin 150 lirayı bulduğunu açıklayarak, “Veremiyorum, elektriğim kesilecek. Veremiyorum” diye konuştu.

"Sürekli hastalanıyoruz”

Aralık 2021’e göre ocak ve şubat ayı faturalarının yüksel geldiğini kaydeden Aysel Gökenci, “Affedersin artık ütüleri karyolanın altına koyuyorum, öyle ütülüyorum. Eski taş devrindeki gibi, eski zamandaki gibi. Kombiyi zaten yakmıyoruz. Kısıyoruz. Şimdi hastaneden geldim. Hastayım yani. Elektrik düğmelerine dikkat ediyoruz. Ama yüksek fiyatta fahiş bir zam vermişler. Aralıkta 165 liraydı, haftada dört-beş kez ütü yapıyor ve fırın çalıştırıyordum. Ocak ayında ne ütü yaptım ne de fırın çalıştırdım. 265 lira geldi. Doğal gaz desen kapatıyoruz. Yakmıyoruz. Sürekli hastalanıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: ANKA