T24 LogoT24 Logo
Haberler

Vatandaş Akşener'e dert yandı: Kendimizi doyuramıyoruz ki çoluk çocuk doyuralım

"Torunun yanına gittim, ‘Anneanne bana para ver’ dedi, veremedim"

21 Eylül 2021 16:40

İstanbul Çatalca'da esnaf ziyaretlerini sürdüren İyi Parti Lideri Meral Akşener'in yanına gelen bir kadın geçinememekten dert yandı. Bin 800 lira emekli maaşı aldığını söyleyen kadın, "Maaşı yetiştiremiyoruz. Çoluğumuza, çocuğumuza bir şey veremiyoruz. Kendimizi doyuramıyoruz ki çoluk çocuk doyuralım" dedi.

İyi Parti Lideri Meral Akşener, İstanbul Çatalca’da mahalleleri ziyaret etti, vatandaşlar ve esnafla konuştu. Akşener’e, Çatalca ziyaretinde İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve partililer eşlik etti. Esnaflar, Akşener’e yüksek elektrik faturalarından ve artan maliyetlerden dert yandı. 

"Et alamıyoruz"

Esnaf ziyareti sırasında Akşener’in yanına gelen bir kadın geçinememekten dert yandı. Aldığı maaşın yetmediğini ifade eden kadın, “Maaşı yetiştiremiyoruz. Çoluğumuza, çocuğumuza bir şey veremiyoruz, kendimize yapamıyoruz. Halimize bak. Geçinemiyoruz, çoluğumuzu, çocuğumuzu everemiyoruz. Torunun yanına gittim, ‘Anneanne bana para ver’ dedi, veremedim. O da bizim zorumuza gidiyor, yetiştiremiyoruz. Kendimizi doyuramıyoruz ki çoluk çocuk doyuralım” dedi.

Akşener’in "Bu akşam ne pişireceksin?"  sorusuna kadın, “Şurada 20 liraya patates aldım 2 kilo. Onu yapacağım. Ne yapayım? Bir şey alamıyoruz. Et alamıyoruz, şunu alamıyoruz, bunu alamıyoruz” şeklinde yanıt verdi.

Akşener daha sonra Çatalca merkezde toplanan vatandaşlara hitap etti. Akşener şu ifadeleri kullandı:

“Buradaki vatandaşların KİPTAŞ ile ilgili problemleri var, onun çözümünü istiyor. Onların derdi yönetimin kendilerine fahiş fiyat uygulaması, yönetimin o evlerden onların çıkmasını sağlamak için yaptığı girişimler. Bu ülkede bin 500 lira, bin 800 lira, 2 bin liralık, 2 bin 800 liraya kadar farklı farklı emekli maaşları var.

Bin 500 lira emekli maaşı alan bir kişi nasıl geçinecek? Torununa harçlık verebilecek mi? Buna karşılık 5 maaş alan danışmanlar var. Eğer şucu, bucu üzerinden gidersen, çırak çıkarsın, sen bin 500 lira almaya devam edersin, çocuğun işsiz kalmaya devam eder, atanamaz, liyakat uygulanmaz ama buna karşılık 5 maaş 250 bin lira maaş alan insanlar maaşlarını almaya o paraları yemeye devam ederler.”

akşeneriyi partivatandaş

Diğer Videolar

Kayseri'de aile hekimi, odasında darp edildi

Motosikletten düştü, sedyeye alınırken purosunu içmeye devam etti

Kars'ta sokak hayvanlarına çarpan 3 sürücüye 1500'er lira para cezası

Bursa'da çevre yolunda trafik kazası: 10 yaralı

Bulutsuzluk Özlemi’nden 'Bedreddin' albümü: “Gücünü Nâzım Hikmet’ten alıyor”

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Kasım 2021

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24