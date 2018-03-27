Vapurda müzisyenlere saldırı: Bunlar misyoner!

İstanbul'da vapurda belediye izniyle müzik yapan gruba bir adam “Bunlar misyoner” diyerek müdahalede bulundu. Sözcü'de yer alan habere göre yolcular tarafından kaydedilen görüntülerde yaşlı bir adamın, bir anda müzisyenlerin üzerine yürüyerek “Bunlar misyoner” diyerek müdahalede bulunduğu görülüyor. “Böyle yolculuk mu olur?” diyen adama güvenlik görevlisi “Dinlemek istemiyorsan üst kata çık” diye yanıt veriyor. Vapurun dışına çıkarılan adama bazı yolcular, “Bu mu din, hoşgörün nerede senin?” diye yanıt veriyor.