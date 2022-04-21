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Vanlı imam Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasında birinci oldu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarışmada birinci olan Kara ve ikinci olan Çelik'i tebrik etti

21 Nisan 2022 13:10

Suudi Arabistan'da Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Yarışmada ezan dalında Türkiye'den Muhsin Kara birinci, Alpcan Çelik de ikinci oldu.

Ezanı Güzel Okuma dalında ise Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara birinciliği kazanarak 2 milyon riyal (533 bin dolar), Emirgan Hamid-i Evvel Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik ikinci olarak 1 milyon riyal (266 bin dolar), Suudi Arabistanlı Abdurrahman bin Adil üçüncü olarak 500 bin riyal (133 bin dolar) ve Suudi Arabistanlı Enes er-Rahîlî dördüncülükle 250 bin riyalin (66 bin dolar) sahibi oldu.

Yarışmacılara ödüllerini Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı Turki bin Abdulmuhsin Al eş-Şeyh verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarışmada birinci olan Kara ve ikinci olan Çelik'i tebrik etti.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan Televizyonunun düzenlediği Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan Muhsin Kara (Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi) ve ikinci olan Alpcan Çelik'i (Emirgan Hamid-i Evvel Camii İmam Hatibi) tebrik ediyor, Kur’an yolunda hayırlı bir ömür diliyorum."

Kaynak: TRTHaber

Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasıMuhsin KaraVanlı imamAlpcan ÇelikDiyanet İşleri Başkanı

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