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Van'da kulağı kesilen yavru köpeğe, İzmirli iş kadını sahip çıktı

15 Kasım 2017 19:19

Van'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, sokak ortasında işkence yapılıp, kulağı kesilen ve bir süredir Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen yavru köpeğe, İzmirli iş kadını Mine Jackson sahip çıktı. Yavru köpeğe yapılan işkence haberini gazetelerde yer alan haberlerden öğrenen Jackson, Van'daki hayvan bakım merkezinin veterinerine telefonla ulaştı. Tedavisi boyunca yavru köpeğin sağlık durumuyla ilgili merkezden sürekli bilgi alan Jackson, daha sonra Van'a gelerek, tedavisi biten yavru köpeği alıp, İzmir'in Urla ilçesindeki evine götürdü. Jackson, Van Büyükşehir Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan diğer sokak hayvanlarına da 500 kilo mama bağışladı.

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