Van Damme Türkiye’ye geldi!

Dünyaca ünlü oyuncu Jean-Claude Van Damme, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ortağı olduğu spor salonunun inşaatında incelemelerde bulundu. Aksiyon filmlerinin en çok aranan isimlerinden Belçikalı ünlü oyuncu Jean-Claude Van Damme, ortağı olduğu spor ve yaşam merkezi zincirinin inşaatında incelemelerde bulunmak için Kocaeli’ye geldi. Basın mensupları ile bir araya gelen Damme basın mensuplarının sorularını cevapladı. Basın mensuplarının “Neden Türkler ile ortaklık yapmak istiyorsunuz” sorusuna Van Damme, “Türkiye’yi ve Türkleri çok seviyorum” diye konuştu.