Van'daki çığ faciasını bildiren iş makinesi operatörü konuştu: Camda gördüğüm ışık beni umutlandırdı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasından yaralı kurtulan Bahattin Karagülle yaşadığı anları anlattı. Yaşanan ilk çığda köy minibüsünün çığ altında kaldığını bildiren Karagülle, "Camda gördüğün ışık beni umutlandırdı. Çekiçle camı kırdıkça ışık çoğaldı. Yaklaşık bir kilometre yürüdüm ve başka bir köy minibüsüyle karşılaştım. Seslenerek yardım istedim. Bana yardım ederek ambulansa yetiştirmeye çalıştılar" dedi.

Karagülle 4 Şubat tarihinde Bahçesaray karayolunu kardan temizlemek için bölgeye gitti. Yol açma faaliyeti sırasında çığın meydana gelmesi sonucu yaklaşık 20 tonluk iş makinesiyle uçuruma yuvarlanıp sıkıştığı yerden kurtulmayı bekledi. Makinenin camında gördüğü ışıkla umutlandığını ve çekiçle camı kırarak kurtulduğunu dile getiren Karagülle, Bahçesaray’a gidecek olan bir köy minibüsünün de çığ altında kaldığını bildirerek 7 kişinin hayatını kurtardı.

Yaşadığı olayı anlatan 4 çocuk babası Bahattin Karagülle, öncesinde küçük bir çığın yolu kapattığını ve bunu temizlemek için bölgeye gittiğini söyledi. Karagülle, “O gün öğle saatlerinde Bahçesaray’a doğru hareket ettik. Olay yerine vardığımızda küçük bir çığ meydana gelmişti. Yolu kapatan çığı temizleyip dönmeyi amaçladık. Orada çığ sadece bir defa olur. Bahçesaray’a ait bir minibüs de gelmişti. O sırada lastiklere zincir takılıyordu. Ben makineye yönelirken tipi ve fırtınanın arttığını gördük. Minibüs şoförüne zincirlerini bağlayıp, Görentaş mevkiine dönelim dedim. Makineye biner binmez ikinci çığ meydana geldi. Uçuruma yuvarlandım, makinenin içinde ne kadar baygın kaldığımı bilmiyorum. Kendime geldiğimde her taraf karanlıktı. Minibüstekilerin gelip beni kurtaracağını düşündüm, ama gelen olmadı” dedi.