T24 LogoT24 Logo
Haberler

Van'daki çığ faciasını bildiren iş makinesi operatörü konuştu: Camda gördüğüm ışık beni umutlandırdı

17 Şubat 2020 11:14

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasından yaralı kurtulan Bahattin Karagülle yaşadığı anları anlattı. Yaşanan ilk çığda köy minibüsünün çığ altında kaldığını bildiren Karagülle, "Camda gördüğün ışık beni umutlandırdı. Çekiçle camı kırdıkça ışık çoğaldı. Yaklaşık bir kilometre yürüdüm ve başka bir köy minibüsüyle karşılaştım. Seslenerek yardım istedim. Bana yardım ederek ambulansa yetiştirmeye çalıştılar" dedi. 

Karagülle 4 Şubat tarihinde Bahçesaray karayolunu kardan temizlemek için bölgeye gitti. Yol açma faaliyeti sırasında çığın meydana gelmesi sonucu yaklaşık 20 tonluk iş makinesiyle uçuruma yuvarlanıp sıkıştığı yerden kurtulmayı bekledi. Makinenin camında gördüğü ışıkla umutlandığını ve çekiçle camı kırarak kurtulduğunu dile getiren Karagülle, Bahçesaray’a gidecek olan bir köy minibüsünün de çığ altında kaldığını bildirerek 7 kişinin hayatını kurtardı. 

Yaşadığı olayı anlatan 4 çocuk babası Bahattin Karagülle, öncesinde küçük bir çığın yolu kapattığını ve bunu temizlemek için bölgeye gittiğini söyledi.  Karagülle, “O gün öğle saatlerinde Bahçesaray’a doğru hareket ettik. Olay yerine vardığımızda küçük bir çığ meydana gelmişti. Yolu kapatan çığı temizleyip dönmeyi amaçladık. Orada çığ sadece bir defa olur. Bahçesaray’a ait bir minibüs de gelmişti. O sırada lastiklere zincir takılıyordu. Ben makineye yönelirken tipi ve fırtınanın arttığını gördük. Minibüs şoförüne zincirlerini bağlayıp, Görentaş mevkiine dönelim dedim. Makineye biner binmez ikinci çığ meydana geldi. Uçuruma yuvarlandım, makinenin içinde ne kadar baygın kaldığımı bilmiyorum. Kendime geldiğimde her taraf karanlıktı. Minibüstekilerin gelip beni kurtaracağını düşündüm, ama gelen olmadı” dedi.

ETİKETLER

VanBahçesarayçığ felaketiiş makinesi operatörüBahattin Karagülle

Diğer Videolar

Akşener: 100 milyarlık ekonomi paketinin 2 milyarı ihtiyaç sahiplerine ayrıldı; iş yerlerini kapatan esnaf varken müteahhitlerin ciro yapmasından vazgeçilmedi

Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısında mesafeyi böyle korudu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Nisan 2020

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal'ın yolu polis tarafından kesildi

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Eşitlik içermeyen af teklifi ve belediyelere yasaklarla mı ‘biz’ duygusu yaratılacak?

Davutoğlu: Devlet yardım toplamaz, yardım eder; evi yakan krizi görmemeye başladıysanız sosyal patlamalardan hepimizin endişe etmesi lazım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İnsanlar gidince, dünyaca ünlü sahilin tadını anne köpek ve yavruları...

Fatih Altaylı'dan 'Hayat eve sığar' paylaşımı yapan ünlülere: Öyle eve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ'dan açıklama...

Sözcü yazarı Özdil "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını yorumladı: En...

YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen üniversite öğrencileri bahar dönemi kaydını dondurabilir...

"Goygoy olsun diye yaptım" dediği paylaşım için gözaltına alınan Twitter...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Eşitlik içermeyen af teklifi ve...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İnsanlar gidince, dünyaca ünlü sahilin tadını anne köpek ve yavruları...

Fatih Altaylı'dan 'Hayat eve sığar' paylaşımı yapan ünlülere: Öyle eve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24