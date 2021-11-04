Van’da '4 Kasım 2016' gözaltılarını protesto etmek isteyen 5 HDP'li gözaltına alındı

Van’da '4 Kasım 2016' gözaltılarını protesto etmek isteyen HDP'lileri polis engellemek istedi. Engellemeye karşı yürümek isteyen 5 HDP'li, gözaltına alındı.

Van Ekspres'de yer alan habere göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van İl Örgütü, partilerine yönelik '4 Kasım' operasyonlarının yıldönümüne ilişkin yapmak istediği açıklamaya polis müdahale etti.

Valiliğin “etkinlik yasağı” gerekçe gösterilerek açıklamaya izin verilmeyeceği bildirildi. HDP milletvekilleri Dilan Dirayet Taşdemir ve Murat Sarısaç’ın yanı sıra Tevgera Jinên Azad (TJA) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) üyelerinin de bulunduğu açıklamaya kısa bir süre sonra polis müdahale etti. TUHAYDER yöneticisi Edibe Babur ve eski HDP İl Eş Başkanı Musa İtah’ın aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Açıklamaya katılmak isteyen yurttaşlar engellendi. HDP’liler Sanat sokağında açıklamaya izin verilmemesi üzerine yürüyüş Cumhuriyet caddesine taşındı. Çevrede bulunan yurttaşlar da duruma tepki gösterdi. Açıklama yapmadan dağıtılan HDPlilerin eylemi Cumhuriyet caddesinde devam ediyor.



