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Van’da 2,5 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi

04 Haziran 2020 12:26

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından Erciş ilçesinde yapılan çalışmalarda 1 tonu canlı olmak üzere 2,5 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişiye ise 8 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, avlanması yasak olan inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Erciş Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri tarafından gece geç saatlerde Çelebibağ Mahallesi’ndeki Örene Köprüsü ile Patnos Köprüsü arasında yapılan denetimlerde 10 adet serpme ağı bulundu. Burada ele geçirilen 2 ton inci kefalinden canlı olan bir tonu suya geri bırakıldı. Söz konusu olayla ilgilisi olan 5 şahıs hakkında ise “1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa” aykırılıktan 8 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, daha sonra yapılan çalışmalarda toplam uzunluğu 450 metre olan 3 adet uzatma ağına ve bu ağ üzerindeki yaklaşık 500 kilogram ölü inci kefaline el konuldu. Çalışmalar kapsamında toplam 1,5 ton ölü, 1 ton ise canlı olmak üzere 2,5 ton balığa el konulduğu belirtildi.

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