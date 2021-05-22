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Valilik 10 bin öğrenciyle heyecanını yenmeleri ve sınav tecrübesi için YKS provası yaptı, geç kalan öğrenciler sınava alınmadı

“Son Prova” isimli sınava 10 bin 464 öğrenci katıldı

22 Mayıs 2021 12:11

Sivas’ta YKS’ye hazırlanan öğrencilerin sınav heyecanını yenmeleri ve sınav tecrübesi kazanmaları için iil genelinde YKS’ye girecek tüm öğrencilerin katıldığı YKS provası yaptı. 

 “Son Prova” isimli sınavda, ÖSYM tarafından uygulanan tüm YSK sınav düzeni ve kuralları uygulandı. Kimliğini unutan öğrenciler sınava alınmadı. Sınav saatini geciktiren öğrencilerinde sınava girmesine izin verilmedi.

Sivas Cumhuriyet üniversitesi kampüsündeki 25 sınav merkezinde ve Suşehri’ndeki 2 merkezde 967 öğretmenin nezaretinde 10 bin 464 öğrenci katıldı. Cumartesi ve Pazar olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilen sınavda Covid-19 tedbirlerdi alındı. Sınava giren tüm öğrencilerin HES kodları alındı. Riskli grupta bulunan öğrenciler sınava dahil edilmedi. Sınav salonlarında ve güvenlik noktalarında sosyal mesafe kuralına uyulmasına dikkat edildi. 

 

 

 

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